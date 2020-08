Rentrée scolaire: 5 habitudes à développer pour vous y préparer

FIZKES/SHUTTERSTOCK

Des parents multitâches

Du jour au lendemain, les parents se sont retrouvés dans une position où il leur a fallu revêtir toutes les casquettes et toutes les responsabilités inhérentes à ces institutions. Ils se retrouvent, malgré eux, à improviser de tout bord pour parvenir à maintenir certains repères et habitudes qui rassurent et sécurisent l’enfant.

Les chercheurs du monde entier oeuvrant dans le domaine de l’éducation se sont mobilisés pour guider les parents dans la gestion de ce périple éducatif.

Je me joins à l’effort intellectuel de mes collègues, en tant que docteure en psychologie de l’éducation et psychologue clinicienne oeuvrant auprès des familles. Je propose de partager cinq recommandations concrètes et pratiques pour aider les parents à relever ce défi de taille qui consiste à préparer leurs enfants et adolescents pour un retour à l’école après six mois d’absentéisme.

Parents et adolescents ont dû réapprendre à vivre ensemble pendant le confinement.