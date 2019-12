Voici pourquoi il ne faut pas dormir avec les cheveux mouillés

Irina Bg/Shutterstock

Les conséquences de dormir avec les cheveux mouillés

Le premier inconvénient est esthétique: à quoi ressemblera votre chevelure le lendemain? «Quand vous essayerez de coiffer vos cheveux, vous aurez sans doute de la difficulté avec les frisottis, les vagues irrégulières, les côtés aplatis et les mauvais plis laissés par l’oreiller», explique Olga Gilbert, coiffeuse-styliste à Palm Desert.

«Quand vous allez vous lever les cheveux en bataille, vous devrez peut-être les remouiller pour les sécher correctement et reprendre le contrôle. Ce qui vous fera perdre du temps.»

Mme Gilbert ajoute que, à long terme, cette façon de faire endommage les follicules pileux et favorise les cheveux cassants, parce que ceux-ci sont plus fragiles quand ils sont mouillés. «Si vous les attachez avec un élastique en queue de cheval ou en catogan, ils casseront encore plus facilement pendant la nuit.»

Que faire si vous dormez les cheveux mouillés?

Si vous devez absolument dormir les cheveux mouillés parce que, disons, vous devez vous lever tôt pour vous rendre au travail, il y a quelques trucs faciles pour en minimiser les dommages. Premièrement, troquez vos draps de coton pour des draps de soie. La soie est beaucoup plus douce et abîme moins vos cheveux; avec une taie d’oreiller en soie, ils casseront beaucoup moins.

Ensuite, ne dormez pas les cheveux attachés. Tressez-les plutôt lâchement au lieu de les remonter en chignon ou en queue de cheval. Enfin, au lieu d’utiliser un élastique, privilégiez une pince ou un chouchou en tissu qui tirera moins sur vos cheveux pendant la nuit.

