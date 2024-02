Actualité médicale: les nouvelles du monde de la médecine en 2024

Bien entendu, les informations négatives les ont déprimés. Les histoires divertissantes aident à atténuer cet effet, mais ce sont les récits sur la bonté qui ont le plus réjoui les sujets et contribué à restaurer leur foi dans l’humanité.

Même si les mauvaises nouvelles et l’actualité médicale en 2024 peuvent être légion, ajouter quelques belles histoires à votre régime médiatique serait bon pour votre santé mentale, selon une récente expérience britannique. Plus de 300 participants ont d’abord lu des articles parlant de cruauté et de violence. Certains se sont arrêtés là, mais d’autres ont été invités à lire ensuite des anecdotes amusantes (sur un perroquet qui blasphème, par exemple) ou encore des récits sur des actes de bonté (comme ceux d’un coiffeur qui propose ses services gratuitement aux sans-abri).

angellodeco/Shutterstock

Les vaccins protègent aussi contre la maladie d’Alzheimer

Un dossier de vaccination à jour réduit le risque de développer l’alzheimer, selon une étude de sujets de 65 ans et plus dirigée par le centre des sciences de la santé de l’université du Texas à Houston. Les vaccins contre le tétanos et la diphtérie (rappel recommandé tous les 10 ans aux adultes), le zona (rappel recommandé après 50 ans) et la maladie à pneumocoque (rappel recommandé après 65 ans) abaissent le risque relatif de 30, 25 et 27% respectivement. Il y a quelques années, la même équipe avait calculé que le vaccin contre la grippe produisait une diminution similaire du risque.

Pourquoi ces injections ont-elles cet effet ? Peut-être parce qu’en stimulant le système immunitaire, elles l’aident à réagir correctement aux protéines toxiques impliquées dans la maladie d’Alzheimer. Certaines infections évitables comme le zona peuvent provoquer une dangereuse inflammation du cerveau.

Apprenez-en plus sur les stades de l’Alzheimer et l’évolution de cette maladie.