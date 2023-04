Actualité médicale: les nouvelles du monde de la médecine en 2023

Combattre la «dépendance informationnelle»

Tout comme on peut devenir dépendant à l’alcool ou au jeu, on peut s’intoxiquer aux nouvelles et souffrir de «dépendance informationnelle», soutient un rapport de la revue Health Communication.

Rawpixel.com/Shutterstock

La «dépendance informationnelle» n’est pas un diagnostic reconnu, mais des chercheurs de l’université Texas Tech ont découvert que les sujets qui se disaient fortement d’accord avec des énoncés tels que «j’ai du mal à cesser de lire ou de regarder les nouvelles» ou «j’ai tendance à penser souvent à l’actualité» étaient en moins bonne condition physique et mentale en raison de problèmes comme la fatigue, les douleurs ou les troubles gastro-intestinaux.

Non seulement les mauvaises nouvelles se sont multipliées depuis quelques années, mais la pression économique a poussé beaucoup de médias d’information à privilégier les grands titres alarmistes pour attirer l’attention, au détriment d’articles qui pourraient mieux contribuer à comprendre le monde et à s’y retrouver.

Des 1100 adultes sondés, 16,5% présentaient des signes de dépendance informationnelle, ce dont se ressentaient, par exemple, leur concentration au travail et leur sommeil.

Si vous croyez manifester ce genre de symptôme, ne décrochez pas complètement, conseillent les chercheurs. L’information contribue à vous garder en bonne santé, à garantir votre sécurité et à faire de vous un citoyen avisé. Visez plutôt à établir un rapport plus sain avec l’actualité, par exemple en diminuant le temps que vous lui consacrez et en choisissant plus soigneusement les articles et médias que vous consultez.