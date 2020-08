Avec la permission de Verna Marzo

Une femme pleine de vie

Verna a toujours eu de l’énergie à revendre. Enfant, dans le village de La Union, aux Philippines, elle adorait le sport – particulièrement la course à pied et le surf – et ses frasques étaient contagieuses. Elle est la deuxième d’une joyeuse famille de quatre enfants pour qui, comme elle se plaisait à le dire, «chaque jour est un 1er avril».

Verna avait six ans quand son père est parti travailler dans une usine en Arabie saoudite pour subvenir aux besoins de la famille et permettre à ses enfants d’étudier. À 28 ans, c’est elle qui a quitté son poste en marketing en quête d’un travail à l’étranger. En 2001, elle a d’abord travaillé comme nounou à Calgary, avant de lancer sa propre entreprise de nettoyage et de décoration d’intérieur.

Ses parents sont restés en étroite relation avec leur fille grâce à Skype, le temps qu’elle s’adapte à la culture, qu’elle surmonte sa timidité et qu’elle se familiarise avec la langue. L’Église évangélique lui a offert la chaleur d’une communauté que ses sœurs Debie et Luela ont adoptée quand elles sont venues rejoindre Verna à Calgary, quelques années plus tard. Tout lui souriait dans sa nouvelle vie.

