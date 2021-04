3 / 11 Aaron Mckenzie Fraser Premier patient atteint de COVID-19 Les huit lits de l’unité des soins intensifs du centre de santé Colchester East Hants à Truro – une ville d’environ 12000 habitants – se trouvent rarement à l’avant-garde de la médecine moderne. Mais lorsque Rick Cameron arrive le 20 mars, l’hôpital accueille le premier patient gravement atteint de la COVID-19 dans la province. L’homme responsable de ses soins est le Dr Kris Srivatsa, un interniste de 44 ans au sourire détendu et à la belle chevelure poivre et sel. Il est arrivé à Truro presque par accident. Né à Bombay, en Inde, le Dr Srivatsa s’est d’abord installé aux États-Unis pour terminer ses études de médecine. En 2009, son visa arrivant à expiration, il effectue une recherche sur Google: «perspectives d’emploi au Canada». Il tombe sur l’annonce d’une ville de Nouvelle-Écosse dont il n’a jamais entendu parler. Quelques mois plus tard, il s’enfonce au volant de sa voiture dans des contrées qui lui semblent sauvages et inhabitées, se demandant s’il a pris la bonne décision. Contre toute attente, il trouve là un foyer. Il rencontre son mari, artiste et propriétaire d’une galerie d’art, et passe ses vacances avec lui à faire de la randonnée dans l’île du Cap-Breton. Il est devenu citoyen canadien en 2015. Vous serez surpris d’apprendre qu’il est possible d’attraper deux fois la COVID-19.

Kiryl Lis/Shutterstock Intubation Fin février, alors que le mystérieux virus se répand dans le monde, le Dr Srivatsa et son équipe, inquiets, créent une unité COVID-19, font des réserves d'équipement de protection et commencent à s'entraîner. Le processus d'intubation – endormir un patient avant d'insérer un tube de plastique de près de 30 centimètres dans sa trachée –, un traitement de routine aux soins intensifs, est devenu dangereux à l'ère de la COVID-19. Il présente un risque élevé de libérer des aérosols et des sécrétions respiratoires en provenance des poumons et des voies respiratoires du patient, envoyant ainsi le virus en suspension dans l'air. Le Dr Srivatsa a entendu ces récits d'infirmiers et de médecins en Italie qui avaient été infectés par le virus et mouraient. Il n'a pas l'intention de voir cela se produire dans son hôpital. Rick a immédiatement été placé sous oxygène au moyen d'une canule nasale, un tube inséré dans son nez. Mais ça ne suffit pas. Il a besoin de plus de cinq litres d'oxygène chaque minute pour maintenir son taux de saturation au-dessus de 90%. Ses poumons ne parviennent tout simplement pas à inspirer assez d'air – il faut l'intuber. Ce soir-là, l'équipe de Truro revêt minutieusement son équipement de protection individuelle. Bientôt tous en sueur sous leur armure, ils placent Rick sous sédatifs, le plongeant dans le coma. Puis l'anesthésiste s'approche. Il est primordial d'effectuer l'intubation en une fois – chaque tentative supplémentaire augmente les risques de diffuser des aérosols. L'opération se déroule parfaitement au premier essai, et l'équipe se met rapidement à stabiliser l'état de Rick. Mais en réalité, le Dr Srivatsa ignore comment traiter son patient atteint de la COVID-19. Personne ne le sait. Il n'existe pas de traitement contre cette maladie. Tout ce que les médecins peuvent faire, c'est maintenir le patient en vie et attendre que son organisme combatte le virus. Le médecin passe ses soirées à consulter les dernières études sur le sujet, à étudier ce qui a fonctionné dans d'autres pays, à la recherche de n'importe quel indice qui pourrait augmenter les chances de survie de Rick. Une machine peut prendre en charge la respiration d'un patient pendant un certain temps. Mais à ce moment-là, au tout début de la pandémie, le taux de survie des patients placés sous respirateur est peu encourageant: on estime que jusqu'à 90% de ces malades ont fini par mourir. (Des études ultérieures établiront que ces premiers rapports consultés par le Dr Srivatsa étaient trompeurs, et que le taux de mortalité se situait plutôt entre 30 et 50%.)