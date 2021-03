3 / 5

Des faux négatifs?

Il fait à présent 39,5°C de fièvre, se sent déshydraté et se doute qu’il a besoin d’une perfusion, mais ne veut pas demander à Cheryl de le conduire quelque part puisqu’il est possible qu’il ait la COVID-19. Depuis qu’il est malade et garde le lit, elle ne l’approche plus. «J’étais sûr d’avoir reçu deux faux négatifs», dit-il. Il décide de se rendre seul en voiture à la clinique sans rendez-vous.

C’est à peine s’il est capable de se lever et de gagner le véhicule.

À la clinique, on lui recommande d’aller à l’hôpital pour une perfusion. À l’approche d’un croisement, il est cependant tiraillé. «J’aurais pu tourner à gauche et retourner au lit. C’était ça que je voulais, mais une petite voix dans ma tête me répétait: tourne à droite, va à l’hôpital.»

À l’urgence de l’hôpital Beaumont de Grosse Pointe, il voit le Dr Mark Sadzikowski. «D’emblée, j’ai pensé qu’il avait la COVID, reconnaît le médecin. Il avait les symptômes classiques, et les tests sont loin d’être parfaits.» Mais le résultat qu’il obtient une heure plus tard est encore négatif. Un test antigénique le confirme. Les analyses de laboratoire révèlent toutefois diverses anomalies souvent associées à la COVID, dont des taux élevés de marqueurs inflammatoires. «Se pouvait-il qu’un patient obtienne trois résultats négatifs et soit quand même infecté? Je ne savais plus quoi penser.» La fiabilité d’un test de dépistage de la COVID-19 peut être remise en cause.