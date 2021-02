Voici comment la Covid-19 pourrait devenir un simple rhume

3 / 4

Maria Sbytova/Shutterstock

Notre corps se défend

C’est particulièrement vrai maintenant que notre système immunitaire est mieux entraîné contre le SARS-CoV-2 grâce à l’exposition au virus et à la vaccination. Notre système immunitaire évolue depuis des millénaires pour combattre efficacement les infections et se trouve actuellement dans une course aux armements évolutionniste avec le SARS-CoV-2. Ainsi, notre système immunitaire adaptatif se modifie chaque fois que nous rencontrons de nouveaux microbes (ou que nous élaborons un vaccin) pour produire des anticorps spécifiques et performants.

Les pandémies et les épidémies sporadiques surviennent généralement dans des populations où les gens n’ont pas de défenses contre une nouvelle infection, ce qui entraîne souvent une maladie grave et une propagation rapide. Mais comme les agents qui provoquent la plupart des maladies endémiques circulent en permanence, la population dans son ensemble tend à avoir une certaine immunité. Cela peut empêcher tout à fait l’apparition de symptômes ou rendre la maladie bénigne, puisque le système immunitaire limite les dommages causés par le virus.

Avec la Covid-19, il semble que les enfants soient moins atteints, alors que les formes plus graves de la maladie surviennent surtout chez les patients de plus de 60 ans. Par conséquent, si de nombreuses personnes développent une immunité tôt dans leur vie (que ce soit par infection ou vaccination), avec le temps, cela pourrait donner lieu à une forme bénigne du SARS-CoV-2, si les jeunes conservent un certain niveau d’immunité tout au long de leur vie.

