De nos archives: Perdu dans la tempête

George Westcott était parti à la chasse au cerf. Il n’avait jamais imaginé devoir se battre contre une force bien plus grande: la nature. Déterminé à survivre, Wescott a fait preuve d’une force admirable. Redécouvrez ce témoigne tiré du magazine Sélection de février 1985.

Restaurateur à Swansea, dans le Massachusetts, George Westcott vient depuis dix-huit ans, chaque saison, chasser dans la région. La cinquantaine, grand, robuste, c’est un homme calme, minutieux, qui connaît la forêt et ne court jamais de risques inutiles. Pour sa part, il va prendre la direction du sud. Graduellement, le vent et la neige augmentent d’intensité. D’un coup d’œil à sa boussole, George vérifie qu’il ne dévie pas. Sur ce point, pas d’inquiétude; par contre, ses mains et ses pieds sont glacés et commencent à lui faire mal. À 10h30, il décide de faire demi-tour. Gêné par le vent, toujours plus fort, il appuie vers l’est, car il compte trouver le Mink Brook, un torrent qui le ramènerait vers le chemin forestier.

Quelques rares flocons de neige poudrent le chemin forestier, à 16 kilomètres à l’est du lac Moosehead, dans l’Etat du Maine. Six hommes se disposent à chasser le cerf. Après avoir vérifié leurs boussoles et synchronisé leurs montres, ils conviennent de se retrouver là, à midi, près des voitures. Celui qui arrivera le premier fera retentir le puissant avertisseur de la camionnette de Westcott.

La nature s’active

Mais la tempête se déchaîne d’un seul coup: les arbres les plus frêles se couchent jusqu’à terre, les plus forts craquent et grincent. Bientôt, George n’y voit plus rien: tout est noyé dans un brouillard blanc et aveuglant. «L’essentiel est de rester calme et de garder les idées claires», pense-t-il.

À midi, il a beau tendre l’oreille, il n’entend pas le moindre coup d’avertisseur. En fait, le vacarme de la bourrasque couvre tout. Il finit par arriver devant un ruisseau tumultueux et, ne doutant pas qu’il s’agit du Mink Brook, commence à en longer la rive. Il a cependant du mal à reconnaître le terrain, maintenant recouvert par 30 centimètres de neige, et gravit un petit talus dominant le cours d’eau pour observer les environs. À sa stupeur, il aperçoit au loin une silhouette caractéristique: le mont Eléphant. Pas de doute, il s’est trompé de torrent; il est a des kilomètres au nord et quelque part à l’est du point de rendez-vous. Il décide donc de se diriger d’abord vers l’ouest.

Le voilà engagé le long d’une crête jonchée d’arbres abattus.

