Partie disperser les cendres de son mari dans un parc national, elle s’est perdue dans la forêt du Pacifique. En reviendra-t-elle vivante?

Avec ses sommets spectaculaires et ses arbres centenaires, le parc national Olympique s’étale sur près de 4000 km2. Jean roule vers un endroit précis, près de la route d’Obstruction Point, un chemin de gravier poussiéreux de 13 km. Après en avoir parcouru cinq, elle gare son véhicule dans une zone sauvage, sans panneaux. Elle saisit l’urne et son téléphone, jette son sac à main dans l’auto qu’elle verrouille, puis s’engage dans la forêt avec Yoda.

Pendant 34 ans, Jean et Jack Geer ont veillé l’un sur l’autre, de San Francisco à Hawaï, et finalement à Port Angeles, dans l’État de Washington, aux États-Unis. Puis, en décembre 2016, Jean a trouvé Jack étendu dans leur jardin, foudroyé par une crise cardiaque. Il avait 72 ans.

Le doute soudain

Le parc renferme une des plus gran­des variétés de fleurs sauvages du monde. Jean cherche des myosotis alpins bleus, dont Jack avait un jour vanté la beauté. Comme elle n’en voit pas, elle s’enfonce un peu plus dans les bois. Elle finit par apercevoir une couverture bleue dans une petite clairière. Apaisée, elle marche au milieu des fleurs et répand les cendres de Jack. Elle prononce des prières en silence, puis fait demi-tour pour rentrer.

Elle s’arrête. De quel côté suis-je venue? Où est la route? Jack aurait bien ri, lui qui la taquinait souvent au sujet de son piètre sens de l’orientation.

Elle aperçoit une colline. Si elle réussit à atteindre le sommet, elle pourra observer le terrain et trouver la route d’Obstruction Point. Ses chaussures aux semelles lisses ne valent rien pour grimper. Yoda fonce devant.

Jean peine à garder son équilibre et soudain glisse. L’urne lui échappe, roule jus­qu’au bord de l’escarpement et tombe dans le ravin. Jean grimpe en s’agrippant à la pente. Elle entrevoit l’urne en plastique dans les broussailles. Il lui en coûte d’abandonner un objet lié à Jack, mais la pente est trop dangereuse. Finalement, elle arrive au sommet, d’où elle ne voit que des arbres et d’autres collines. Des heures ont passé depuis qu’elle est partie de chez elle, et la nuit tombe.

