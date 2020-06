13 héros LGBTQ+ que vous devriez connaître

HERITAGE IMAGES/GETTY IMAGES

Alan Turing

Père de l’intelligence artificielle et de l’informatique, Alan Turing est né en 1912. Mathématicien et un scientifique révolutionnaire, il a servi la Grande-Bretagne en décryptant notamment les codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a cependant été arrêté en 1952 au Royaume-Uni pour un «crime» d’homosexualité. Ayant alors le choix entre la prison ou la castration chimique, il a opté pour les injections chimiques qui ont abouti à son impuissance. Il s’est finalement suicidé 2 ans plus tard, en 1954.

Turning nous a quittés avec un plan brillant pour l’informatique précoce dont il a été gracié à titre posthume par la reine Elizabeth en 2013, près de 60 ans après sa mort. En 2016, le gouvernement britannique a promulgué la loi Turning’s qui a amnistié des milliers de personnes injustement condamnées pour des actes sexuels commis dans le passé qui, heureusement, ne sont plus considérés comme criminels.

