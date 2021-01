13 bonnes nouvelles qui sont passées inaperçues en 2020

4 / 14

NEDNAPA CHUMJUMPA/EYEEM/GETTY IMAGES

Une maison abandonnée rénovée pour un vétéran sans-abri

Même avant que la pandémie ne déferle sur les États-Unis et n’inspire beaucoup de gestes de solidarité et de bonnes actions, des personnes aidaient déjà leurs voisins dans le besoin. En voici un exemple: en février 2020, l’organisation «Operation Victory» a réuni plus de 50 organismes communautaires et syndicats pour faire à un vétéran du Kentucky la surprise de sa vie.

Quelques années après la fin de son service dans les Marines en 1981, Torre Harris a été blessé dans un accident de voiture et a ensuite eu de la difficulté à trouver du travail stable comme entrepreneur. Il a vécu des périodes d’itinérance pendant 15 ans jusqu’à l’année dernière où les bénévoles de Operation Victory sont intervenus. Une centaine d’entre eux ont passé six mois à transformer une maison abandonnée à Louisville, au Kentucky, en un magnifique foyer pour Torre Harris. Et en cette époque où les accolades et les grands rassemblements sont sur pause, les images de Torre serrant les bénévoles dans ses bras lors du dévoilement ont de quoi émouvoir!