Charles Ouimet

Grimper pour la bonne cause

Depuis le début de la crise de la COVID, peu de choses ont changé pour le cycliste professionnel montréalais James Piccoli. Chaque jour, il enfourche son vélo et parcourt les rues de la métropole pendant plus de six heures. Lorsqu’il rentre à la maison, il est si fatigué qu’il se glisse sous les couvertures dès son souper avalé.

Il se sent «extrêmement privilégié» de subir très peu d’impacts de la crise sanitaire, mais sait que les gens de son entourage n’ont pas tous la même chance. «Ma copine est infirmière à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Comme la plupart de ses collègues du milieu de la santé, elle travaille 12 heures par jour en permanence.»

Devant un tel dévouement, James Piccoli avoue s’être senti à plusieurs reprises impuissant. «Pendant que je pédale, d’autres sauvent des vies.»

L’idée lui vient alors de ramasser des fonds pour, dit-il, «fournir du matériel médical aux travailleurs de la santé du Québec qui se battent au front.» L’athlète se lance donc un défi pas piqué des vers… une épreuve qu’aucun autre cycliste n’a réussie auparavant : gravir à 100 reprises la voie Camillien-Houde, un chemin abrupt de 1600 mètres situé sur le versant nord du mont Royal.

Tout un exploit lorsque l’on considère que le Grand défi cycliste de Montréal, une course d’une journée considérée comme l’une des plus épuisantes du monde, emprunte la voie à (seulement !) 18 reprises.

C’est donc armé de son inébranlable motivation que James Piccoli entame ses ascensions, le 2 mai au petit matin, sous les encouragements de partisans et amis croisés sur la route. Il faut dire que le défi a de quoi impressionner.

Après 14 heures et 40 minutes, 12 000 calories brûlées, 12,7 kilomètres de dénivelé positif (une fois et demie la hauteur de l’Everest) et près de 330 kilomètres d’effort au compteur, James Piccoli peut enfin crier victoire.

«C’était donc de loin le plus long parcours de ma vie, et j’étais évidemment épuisé, mais ça s’est beaucoup mieux passé que je l’avais imaginé. Le courage des médecins et des infirmières m’a donné une force insoupçonnée.»

Avec sa campagne GoFundMe, le cycliste – qui s’était fixé un objectif de 3000$ – a amassé plus de 20 000$. «Je n’en reviens toujours pas!» La générosité des Québécois lui permettra de distribuer des masques, des désinfectants et des savons dans plusieurs CHSLD ainsi que dans les organismes Dans la rue et Mission Old Brewery, qui viennent en aide aux gens en situation d’itinérance.

