13 découvertes scientifiques géniales de l’année 2018

7 / 13

Jurgens Potgieter/Shutterstock

Les gorilles de montagne reprennent du poil de la bête

Bonne nouvelle : certaines espèces vont à contre-courant de cette tendance. Le gorille de montagne, une sous-espèce du gorille des plaines de l’est, est passé du statut d’espèce en voie de disparition à celui d’espèce menacée, rapporte l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN).

C’est un pas dans la bonne direction. On compte maintenant plus de 1000 gorilles de montagne en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda; une belle augmentation par rapport au dernier recensement de l’UICN, il y a une décennie, qui en comptait 680.

Selon le New York Times, l’écotourisme, qui finance la présence d’un grand nombre d’employés sur le terrain et les soins vétérinaires dont bénéficient les animaux seraient les principaux facteurs à l’origine de ce rétablissement. Cela incite les gouvernements locaux et nationaux à intensifier leurs efforts pour protéger ces magnifiques animaux des braconniers et autres menaces.