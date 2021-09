10 personnages historiques qui n’ont peut-être jamais existé

Par contre, ces personnages de films d’horreur sont bel et bien inspirés de personnes et de faits réels!

Sun Tzu

Sun Tzu est l’auteur du populaire traité de stratégie militaire L’Art de la guerre. On pense que ce livre ancien aurait été écrit au 4e ou au 5e siècle, mais personne n’en est certain. Et le fait qu’il date autant n’a pas empêché des généraux et des directeurs généraux contemporains de le consulter et de l’utiliser.

Personne ne sait vraiment si ce général chinois de génie a vraiment existé ou si ce traité de stratégie militaire n’est en fait qu’une compilation de principes chinois venant de nombreuses sources à travers les époques et attribuées à un seul auteur.