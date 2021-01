Comment ne pas trop manger quand on travaille de la maison

4 / 5

marilyn barbone/Shutterstock

Prioriser les aliments complets

Il peut être tentant de se nourrir d’aliments pratiques et réconfortants. Mais en plus d’être dénués de nutriments naturels et de fibres, les aliments très transformés peuvent grandement affecter votre métabolisme et votre tour de taille. Une courte étude publiée en 2019 dans la revue Cell Metabolism a suivi 20 patients adultes hospitalisés nourris selon une diète ultratransformée ou selon une diète non transformée pendant 14 jours chacune, en ordre aléatoire. Les chercheurs ont découvert que la diète ultratransformée avait amené les patients à consommer 500 calories supplémentaires par jour et donc à prendre du poids comparativement à la diète non transformée.

En d’autres termes, vous êtes plus susceptible d’arrêter de manger après avoir croqué une pomme et une poignée d’amandes, mais plus porté à dévorer un sac entier de croustilles. Lorsque vous faites votre épicerie, vous pouvez acheter quelques petites douceurs dont vous ne pouvez vous passer, mais vos repas doivent être préparés à base de légumes frais ou congelés, de protéines maigres comme les haricots, les lentilles ou le poisson, de bons gras, par exemple l’huile d’olive extravierge, l’avocat et les noix, ainsi que de plus petites portions de glucides non transformés, incluant les fruits frais, les grains entiers et les légumes farineux.

Ajoutez ces aliments brûle-graisses à vos repas pour perdre du poids!