Connaissez-vous les risques d’incendie cachés dans votre maison?

Connaître les risques d’incendie de son domicile

La sécurité incendie nous a toujours préoccupés, mais elle s’impose aujourd’hui chez les propriétaires. Les nombreux espaces ouverts des appartements et des maisons modernes accélèrent l’oxygénation des flammes. Mais aussi, les meubles synthétiques ainsi que les matériaux de construction courants s’embrasent plus vite que ceux qu’on utilisait il y a 20 ans et plus. «Les incendies de maison actuels brûlent plus vite que jamais», précise Susan McKelvey, responsable des communications de la National Fire Protection Agency (NFPA). «Lors d’un incendie résidentiel typique, il pourrait ne rester que deux minutes pour évacuer les lieux après le début de l’alarme de fumée.» Il faut donc connaître les risques d’incendie de son domicile.

Voici ce qui vient spontanément à l’esprit: un chauffage d’appoint; une cheminée sale et des plaques de cuisson graisseuses représentent des risques d’incendie si elles ne sont pas nettoyées. Et vous savez probablement qu’une porte de chambre fermée peut ajouter des secondes précieuses à votre temps d’évacuation, et qu’il ne faut jamais négliger toute odeur suspecte. Mais les déclencheurs auxquels vous ne pensez pas se trouvent directement sous votre nez, et sont souvent utilisés au quotidien.

Poursuivez votre lecture pour connaître les risques d’incendie qui se trouvent chez vous, le danger qu’ils vous font courir et la façon d’empêcher que le feu prenne.

