Eau de Javel: 10 utilisations inédites à connaître

2 / 11

CORA MUELLER/SHUTTERSTOCK

Dans le jardin

Vous pouvez utiliser l’eau de Javel pour nettoyer les pots de fleurs et de plantes. «Nettoyer vos contenants empêche le transfert de moisissures et de maladies des anciennes plantes aux nouvelles», déclare Julia Byrne, développeur de produits javellisant chez Clorox. Pour un nettoyage efficace, il faut laver et rincer les pots et les jardinières en les trempant dans une solution composée de:

½ tasse d’eau de Javel pour un gallon d’eau.

Laisser tremper les pots au moins cinq minutes avant de les rincer à l’eau.

Essayez le jardinage en pot! Optez pour l’une de ces plantes faciles à cultiver toute l’année.