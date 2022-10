15 signes que vous êtes victime d’un vol d’identité

Pas besoin de perdre son portefeuille pour être victime d’un vol d’information de carte de crédit. Se connecter à des comptes sensibles, ou entrer son numéro de carte de crédit dans un réseau Wi-Fi public ouvre l’accès aux pirates informatiques, selon Eva Velasquez, présidente et cheffe de la direction de Identity Theft Resource Center. Signalez la fraude à votre créancier, et faites retirer les charges; obtenez vite de nouveaux numéros de carte de crédit. Ce sont les situations où vous ne devriez jamais utiliser une carte de crédit .

JOSE LUIS PELAEZ INC/GETTY IMAGES

Une alerte d’authentification à deux facteurs

Lorsque des pirates scrutent vos comptes en ligne, ils peuvent par erreur déclencher une alerte d’authentification. On peut facilement les éloigner en renforçant nos mots de passe. «Utilisez quatre mots aléatoires et un chiffre, et au moins une minuscule et un caractère spécial », précise Theresa Payton, PDG de la société de cybersécurité Fortalice, et co-auteure de Protecting Your Internet Identity. Un mot de passe comme “CozyChairFireBook2022!” serait tout un casse-tête pour un escroc.