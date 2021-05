Les bienfaits santé de faire son grand ménage du printemps

3 / 10

Ljupco Smokovski

Il améliore votre humeur

Une maison entièrement propre et qui le demeure provoque un tel effet euphorisant que vous voudrez qu’il soit récurrent. Dans une étude du Personality and Social Psychology Bulletin, des femmes qui percevaient leur maison comme stressante, surtout à cause du désordre et des projets inachevés, étaient portées à devenir plus déprimées au courant de la journée. Ceci accroissait leur fatigue après le travail. À l’opposé, celles dont la maison était reposante (moins encombrée) déprimaient moins durant la journée.

