15 faits à connaître sur le Jour de la Terre

On peut croire que les changements climatiques résultant de l’intervention humaine sont récents, mais il constitue l’un des faits les plus critiques du Jour de la Terre. Déjà, il y a quelques dizaines d’années, l’Amérique était un lieu pollué qui avait besoin d’aide. Les terres publiques étaient dégradées, les usines déversaient librement des toxines dans l’eau, et les industries relâchaient des polluants dans l’atmosphère sans réglementation. Ce qui a eu pour résultat la disparition d’espèces – comme les huîtres du port de New York, au début du XXe siècle. À l’époque du premier Jour de la Terre, en 1970, les gens commençaient à saisir l’impact de la pollution et des déchets toxiques sur la santé, pouvant entraîner le cancer et d’autres problèmes de santé graves.

BILL CLARK/GETTY IMAGES

Le premier Jour de la Terre a déclenché des actions immédiates

L’impact de ce premier Jour de la Terre a été immédiat et profond. En décembre 1970, le président Richard Nixon établissait l’Agence de protection de l’environnement, et faisait adopter une loi sur la qualité de l’air. Peu après sont apparus le Clean Water Act, le Endangered Species Act, le Resource Conservation and Recovery Act, le Federal Environmental Pesticide Control Act et le Federal Land Policy and Management Act, parmi d’autres textes législatifs primordiaux. Et afin de contribuer au bien-être de la planète, sachez qu’il est possible de réduire notre empreinte plastique.