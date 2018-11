Mon argent

Économie: 5 pièges à éviter en matière de sécurité financière

En matière d’argent et d’épargne, les pièges sont plus que nombreux. Voici cinq astuces pratiques pour mieux gérer vos économies et assurer votre sécurité financière personnelle.

1 / 5 lovelyday12/Shutterstock Avoir une faible épargne retraite Faire vos comptes vous permettra d’avoir une meilleure idée de ce dont vous aurez besoin pour maintenir votre mode de vie actuel. En gardant l’inflation à l’esprit, comparez la liste de vos futures dépenses avec le revenu de votre retraite. Par exemple, vos frais de transport diminueront, mais vous aurez sans doute l’occasion de vous adonner à des loisirs plus souvent. Ensuite, faites une estimation optimiste de votre ­espérance de vie et vérifiez que les chiffres correspondent. Si ce n’est pas le cas, reculez l’âge de votre retraite et modifiez la stratégie d’investissement. En économisant une plus grande part de votre salaire, cela vous aidera à combler la différence. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier se retraite. Voici 10 choses à faire maintenant pour prendre votre retraite de bonne heure.

2 / 5 Freedomz/Shutterstock Trouver un conseiller financier digne de confiance Un conseiller doit être comme un directeur financier personnel – quelqu’un qui vous aide à définir des objectifs, à établir un programme et à vous y tenir. Demandez à vos amis s’ils ont des spécialistes à vous recommander, puis vérifiez si ces derniers sont autorisés à exercer en consultant le registre de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Soyez prêt à discuter avec plusieurs candidats. «Demandez-leur quelle est leur clientèle habituelle, quels sont leurs objectifs dans l’accompagnement du client et pourquoi vous devriez leur faire confiance», précise Sylvain Théberge, directeur des relations médias à l’AMF. Peuvent-ils vous fournir un exemple de programme fondé sur une méthode éprouvée de leur façon de procéder? Leur réponse devrait vous aider à évaluer ce qu’ils pourront vous apporter. Retrouvez plus d’astuces pour trouver le conseiller financier qui répond le mieux à vos besoins.