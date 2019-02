Planifier son avenir financier est une excellente démarche pour la santé de votre portefeuille. Si vous ne savez pas par où commencer, consulter un conseiller financier qualifié est certainement un premier pas dans la bonne direction.

Au Québec, vous pouvez retrouver un conseiller financier, notamment en consultant le registre de l’Institut québécois de planification financière. Vous pourrez y faire une recherche par ville, région, ou selon vos besoins particuliers. Plusieurs banques offrent aussi à leurs membres et clients des services de consultation d’un conseiller ou planificateur financier. Au Québec, seule une personne autorisée à utiliser le titre de planificateur financier, qui détient un certificat délivré par l’Autorité ou qui est membre d’un ordre professionnel avec lequel l’Autorité a conclu une entente, peut utiliser le titre « Planificateur financier » ou l’acronyme « Plan. Fin. ».

Vérifiez son niveau d’expertise

Lorsque vous aurez trouvé un conseiller ou planificateur financier avec lequel vous souhaitez travailler, interrogez-le d’abord sur son expérience et portez une attention particulière aux compétences et titres de ce dernier. Certains conseillers font suivre leur nom de lettres ou de titres professionnels. Par exemple, CFA correspond à la certification d’Analyste financier agréé. Profitez de l’occasion pour connaître le sens de ces sigles et comprendre comment les compétences de la personne pourraient vous être utiles. Ces titres sont généralement donnés aux membres d’une association ou d’une organisation.

