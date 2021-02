Planifier sa retraite: 12 erreurs budgétaires courantes à éviter

6 / 12

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Sous-estimer ses frais de subsistance

Les gens tendent à penser qu’ils vont dépenser moins lorsqu’ils prendront leur retraite, et c’est vrai que certaines dépenses – les frais de déplacement par exemple – vont effectivement diminuer. D’autres dépenses, elles, pourraient par contre augmenter. Par exemple, vous voudrez peut-être dépenser plus d’argent sur des activités de loisir comme manger au restaurant avec des amis ou voyager plus. Vos factures de chauffage peuvent augmenter si vous restez à la maison toute la journée plutôt que de passer vos heures actives dans les bureaux chauffés de votre employeur.

On estime généralement que votre budget de retraite devrait représenter 80% de vos dépenses actuelles. Et n’oubliez pas qu’à cause de l’inflation, votre budget ne vous permettra pas de subvenir à vos besoins pendant autant d’années qu’il ne le fait aujourd’hui.