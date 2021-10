Les 7 péchés capitaux de la planification de la retraite

Nos défauts se manifestent jusque dans le domaine des finances personnelles et peuvent nous faire dévier de la bonne marche à suivre pour atteindre nos objectifs. Voici 7 «péchés» qui peuvent devenir de véritables freins à une bonne planification de la retraite… et comment se remettre sur la «bonne voie»!

1 / 7

jesterpop/Shutterstock

Fierté

Quand planifier sa retraite devient plus compliqué que prévu, il est important de demander de l’aide. Être orgueilleux et faire cavalier seul peut conduire à des décisions irrationnelles. Un professionnel – tel qu’un planificateur financier – peut vous aider à élaborer votre plan de retraite individuel. «Quelqu’un qui ne fait pas ce travail à plein temps sera moins susceptible de repérer les problèmes, comme la répartition des actifs et la diversification du portefeuille», explique Larry Luxenberg, responsables des investissements de Lexington Avenue Capital Management. «Lorsqu’un planificateur financier amateur se trompe, ajoute-t-il, cela peut faire la différence entre une retraite confortable et une retraite beaucoup plus tardive, voire pire.» Ravalez donc votre fierté lorsqu’il s’agit de constituer un portefeuille à long terme, et demandez de l’aide si vous en avez besoin.

Ne commettez pas ces erreurs budgétaires qu’on fait souvent lors de la planification de la retraite.