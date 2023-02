14 choses à acheter au plus bas prix, selon les experts

Sachez quand faire des folies et quand économiser. Voici un récapitulatif des choses qu’il faut acheter au plus bas prix et pourquoi, selon les experts.

Comment acheter plus intelligemment

Économiser, ou faire des folies? C’est la question qui hante beaucoup de gens quand il s’agit de leurs achats, des plus essentiels aux plus extravagants. Que votre budget soit serré, ou que vous ayez des millions, il faut éviter le gaspillage, et les experts financiers gardent l’œil sur les dépenses inutiles ou quoi acheter au plus bas prix. «Ces spécialistes dépensent peu, et respectent toujours leur budget», précise Jill Gonzalez, analyste de WalletHub. «Ils privilégient la qualité à la quantité, et évitent les intérêts sur des achats par carte de crédit, en ne reportant pas de solde d’un cycle de facturation à l’autre.»

C’est dur à croire! Selon une enquête, même ceux qui possèdent plus de 5 millions de dollars fréquentent souvent les magasins au rabais. Et il ne s’agit là que de quelques-unes des tactiques qu’emploient les experts (et les gens qu’ils conseillent) pour acheter plus intelligemment.

Pour savoir comment augmenter votre capital bancaire, nous avons demandé à des spécialistes de nous dire quels articles ils achètent au rabais – cela pourra vous étonner. Une fois averti, épargnez davantage en apprenant à réduire vos factures domestiques.