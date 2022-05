15 plantes toxiques à éviter à tout prix dans la maison

Wanderlust Media/Shutterstock Oreille d’éléphant (Alocasia) Cette plante est facile à entretenir mais il est recommandé de la garder aussi loin que possible des enfants et des animaux de compagnie. Elle contient des oxalates de calcium insolubles, soit des «cristaux en forme d’aiguilles [qui] peuvent irriter la peau, la bouche, la langue et la gorge. Ce qui peut provoquer un gonflement de la gorge, de la difficulté à respirer, des douleurs brûlantes et des maux d’estomac», selon l’Université de Californie. De plus, il n’est pas nécessaire d’ingérer la plante pour qu’un problème se produise : des rougeurs peuvent apparaître dès que le liquide de la plante se pose sur la peau. Cela veut dire qu’une visite chez le vétérinaire sera nécessaire. Prenez aussi le temps de regarder si vos animaux ont des symptômes comme des vomissements, de la bave excessive et qu’ils mettent leurs pattes sur leur visage. Vous pouvez aussi appeler un centre antipoison.

StudioLightAndShade/Shutterstock Asparagus plumeux (Asparagus densiflorus) Il est certain que cette fougère – qui ressemble à de la dentelle – est une splendeur à avoir dans votre jardin. Mais elle est aussi nocive pour vos animaux, qui ne pourront peut-être pas y résister si ses feuilles sont à proximité. Cette plante contient des sapogénines, un produit chimique qui protège les plantes contre les organismes hostiles et envahissants. Dans le corps de votre animal de compagnie, ils agissent comme une légère toxine sur la peau et cela peut causer des démangeaisons et des rougeurs. Si votre animal consomme les baies attachées à ces plantes, il est possible qu’il subisse de la diarrhée, des vomissements et de la douleur abdominale.