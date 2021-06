11 légumes à planter… à partir des restes de cuisine

Faites repousser du gingembre (oui, c’est un véritable légume!) en faisant tremper une racine dans l’eau tiède pendant la nuit. Comme le gingembre pousse horizontalement, utilisez un pot large et peu profond contenant du terreau. Déposez le gingembre, le bourgeon pointant vers le haut, dans un ou deux pouces de terreau. Arrosez-le légèrement et ne le laissez pas trop exposé au soleil.

Mettez-les dans une passoire et rincez-les en prenant bien soin d’enlever les restes de pulpe. Mettez les plus grosses à sécher sur une serviette pendant environ une semaine. Le meilleur moment pour planter des graines de citrouille? De fin mai à début juillet. Si vous avez raté ce créneau, conservez les graines dans un endroit sec et frais comme le frigo jusqu’à ce que vous soyez prêt à les planter.

11 / 11

AJCESPEDES/SHUTTERSTOCK

Les tomates

Remplissez de terre un contenant d’un gallon. Coupez trois ou quatre tranches d’un quart de pouce de votre variété de tomate préférée. Étendez les tranches, le côté coupé vers le bas, en formant un cercle dans le contenant. Couvrez le tout de terre et d’eau. En l’espace d’une semaine ou deux, vous verrez des pousses apparaître à partir de plusieurs dizaines de graines.

Choisissez les pousses semblant les plus robustes et transplantez-les en groupes de quatre dans un autre pot. Vous pourrez ensuite choisir la plus robuste de chaque groupe et la rempoter ou encore planter le plant de tomates à l’extérieur. Les tomates peuvent pousser partout: la preuve avec ces 5 façons parfois originales de cultiver les tomates!