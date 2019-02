10 trucs déco de Marie Kondo pour changer votre vie

Une fois donnés les vêtements dont vous ne voulez plus, vous réintègrerez vos préférés dans vos armoires. Et pendant que celles-ci sont vides, pourquoi ne pas les nettoyer à fond?

Approfondissez vos motifs

Il n’est jamais facile de dire adieu. Mais pour certains objets, vous trouvez la séparation carrément impossible. Avant de vous engager sur la voie de l’éveil organisationnel, Kondo vous exhorte à approfondir vos motifs. L’organisatrice explique que la plupart des objets appartiennent à l’une de ces trois catégories : l’attachement au passé, la peur de l’avenir ou une combinaison des deux.

Mieux vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez laisser partir ces 36 objets du quotidien (que vous utilisez mal depuis toujours) plus il vous sera facile de franchir l’obstacle et de marcher vers un avenir plus lumineux (et sûrement plus zen).