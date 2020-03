Ces oiseaux ont des plumes qui ressemblent à des cheveux, des moustaches comme les chats pour se repérer dans le noir et un sens de l’odorat très développé grâce à un long bec sensible percé de narines à son extrémité. En Nouvelle-Zélande où il n’existe pas d’autres mammifères terrestres indigènes hormis la chauve-souris, ces adorables créatures bizarres et maladroites sont ce qui se rapproche le plus du petit animal qu’on a envie de câliner. On en dénombre environ 68 000.

Ce constat a suffi pour que Bridget et John ainsi qu’un groupe de 130 bénévoles consacrent plus de 5000 heures par année au sauvetage du kiwi. Fondé en 2006, le Whakatane Kiwi Trust surveille et recense les oiseaux pour les besoins de la recherche, aide le DOC dans le contrôle des prédateurs et offre de l’information dans des établissements scolaires et au grand public. John Black, un programmeur informatique de 54 ans, a même créé une application permettant aux bénévoles de consigner tout ce qui concerne les kiwis.

Des cinq espèces de kiwis, c’est celui de Mantell qui disparaît le plus vite, essentiellement en raison de la déforestation. Si on ajoute l’hermine, les voitures, les chats et les chiens, les pièges à opossum, et le fait qu’un tiers des œufs sont infertiles ou n’éclosent jamais, seuls 5 oisillons sur 100 survivent pour atteindre un kilo, poids qui les met à l’abri des hermines. Si les humains ne le protègent pas, le kiwi de Mantell de l’île du Nord aura définitivement disparu dans 50 ans.

Les chiffres

L’étude entreprise en 1999 par le DOC sur Ohope n’a alors répertorié que quatre couples de kiwis. Treize ans après la fondation du trust, on dénombrait plus de 300 oiseaux, notamment grâce à la suppression de plus de 13 000 prédateurs, dont plus de 1000 hermines et 300 belettes. Mais les pisteurs et les piégeurs doivent faire face à un prédateur qui réagit et se reproduit rapidement.

Entre juillet 2017 et juillet 2018, à Ohope, on a pu observer une famille d’hermines qui refusait de s’approcher d’un piège malgré le lapin salé très alléchant; la femelle apprenait à ses petits à éviter le piège et l’appât, et à tuer les petits kiwis. Les quatre oisillons de Pea étaient morts cette année-là, ce qui explique pourquoi des bénévoles ont investi plus de temps auprès de la nouvelle couvée.

Bridget a toujours eu un faible pour Pea – elle lui a donné le nom de sa mère – et, à titre de commanditaire, elle débourse 335$ par année pour l’émetteur qui permet de le suivre et dont la pile a une autonomie de 12 mois. Avec 22 adultes et 16 oisillons à traquer annuellement dans trois réserves, le trust attire des commanditaires en leur promettant une rencontre avec les oiseaux dans leur habitat naturel. (La plupart des Néo-Zélandais n’ont jamais aperçu leur emblème national nocturne.) Pea est un peu une célébrité locale: il est le premier oisillon à avoir éclos et grandi à l’état sauvage dans le cadre du projet Whakatane Kiwi.

Le kiwi aurait pu faire partie de ces animaux rares parmi les espèces menacées.