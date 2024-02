Les chiens les plus difficiles à dresser, selon les experts

MirasWonderland/Getty Images

Le défi du dressage

L’adoption d’un chiot vous permettra de découvrir un compagnon enthousiaste et ô combien attachant, avec qui vous allez développer un lien qui ne cessera de se développer. En plus d’offrir votre amour et votre affection à votre chien, il est primordial de le dresser. Dans certains cas, surtout avec des bêtes plus capricieuses, le processus de dressage requiert plus de patience et une constance inébranlable. Et ces chiens sont parmi les plus difficiles à dresser.

«Certains chiens prennent plus de temps à être dressés, explique Traci Madson, experte et dresseuse pour Pupford. Certains sont plus motivés à plaire à leur maître et à apprendre de nouveaux comportements et trucs qui leur permettent d’être récompensés. D’autres chiens sont plus apathiques.»

Selon elle, la génétique et l’historique d’apprentissage sont des facteurs clés. Par exemple, si votre chien a été très peu exposé à du renforcement positif, il peut être plus difficile de lui apprendre de nouveaux tours ou de modifier son comportement. Les chiens avec un appétit plus restreint sont aussi plus difficiles à dresser que les animaux insatiables, qui sont grandement motivés à l’idée de recevoir des gâteries. D’autres facteurs, dont l’anxiété de séparation, la personnalité et l’âge peuvent exercer une grande influence sur la capacité d’un chien à être dressé.

Nous avons ainsi établi une liste de certains des chiens les plus difficiles à dresser, selon des experts en comportement canin. On ne dit pas ici que ces bêtes sont impossibles d’approche, mais plutôt qu’elles nécessitent plus d’attention ou d’expertise que d’autres chiens. Pour plus de conseils liés à ce sujet, apprenez comment dresser un chiot.