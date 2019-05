20 secrets que votre boucher ne vous confiera pas

Si vous laissez la viande dans son emballage et la jetez directement dans le congélateur, vous pouvez être sûr qu’elle aura des brûlures de congélation. Retirez-la plutôt de son plateau, enveloppez-la de nouveau dans une pellicule de plastique alimentaire ou du papier d’aluminium, puis mettez-la dans un sac de congélation Ziploc en faisant sortir le plus d’air possible.

12 / 20

Tyler Olson/Shutterstock

Voici comment épargner quelques dollars par kilo

Achetez un haut de surlonge et demandez-moi de le trancher en steaks. Ou prenez un paleron entier et demandez-moi de vous en faire des rôtis de palette, des cubes à ragoût et de la viande hachée. Plus la coupe est grande, plus vous économisez.