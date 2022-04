6 façons d’identifier les aliments avariés

3 / 7

ARIENE STUDIO/SHUTTERSTOCK

Moisissure visible

Bien que peu ragoûtante, la moisissure est probablement l’indice le plus utile pour évaluer la fraîcheur des aliments. (Voici des conseils sur la consommation de fromages moisis.) De minuscules spores peuvent surgir et se propager rapidement sur les aliments périmés. Vérifiez non seulement la surface de l’aliment, mais aussi le dessous du contenant. La moisissure peut se développer au fond des contenants en plastique et des bocaux de verre.