20 trucs avec le four à micro-ondes que chaque cuisinier devrait connaître

Mettez vos fines herbes au four à micro-ondes plutôt que d’attendre qu’elles sèchent dans le four ou en les suspendant la tête en bas! Les radiations électromagnétiques du micro-ondes font rapidement et efficacement s’évaporer l’eau contenue dans les fines herbes, tout en préservant les huiles essentielles qui leur donnent une saveur et un arôme uniques.

Faire cuire des pommes de terre

Piquez une pomme de terre lavée et sèche avec une fourchette. Placez-la dans un plat allant au four à micro-ondes et chauffez le tout environ 7 minutes. Une fois la pomme de terre légèrement refroidie, coupez-la à l’aide d’un couteau à beurre et garnissez-la généreusement de fromage, de crème sure, de ciboulette et de beurre!