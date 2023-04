7 signes que votre régime alimentaire est sain et équilibré

WESTEND61/GETTY IMAGES

Un régime alimentaire sain et équilibré

Même si c’est quelque chose que vous faites tous les jours, vous nourrir peut sembler compliqué – particulièrement lorsque vous êtes constamment en quête d’un régime alimentaire sain. Vous avez probablement entendu dire que vous devriez consommer plus de fibres et moins de sel, mais qui a le temps de comptabiliser tous les grammes et microgrammes ingérés? Vous pouvez utiliser le fameux guide en forme d’assiette du Département américain de l’agriculture (ou, encore mieux, l’assiette du Guide alimentaire canadien), mais ce n’est pas très précis. Et si vous êtes fan des applications de suivi des aliments (une façon de faire qui peut être vraiment très bien), consigner tout ce que vous mangez n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait le croire. Les bananes, par exemple, ne viennent pas avec une étiquette facile à numériser pour entrer leur information nutritionnelle.

Alors, comment pouvez-vous savoir si vous fournissez à votre corps les nutriments dont il a besoin? «La plupart des personnes qui ont un régime alimentaire bien équilibré comportant une variété d’aliments nutritifs venant

de tous les groupes alimentaires n’ont pas à s’inquiéter de carences nutritionnelles», explique Theresa Gentile, diététiste-nutritionniste certifiée et porte-parole nationale pour l’Academy of Nutrition and Dietetics.

Voici certaines des recommandations de Theresa Gentile à cet effet:

Remplissez à chaque repas la moitié de votre assiette de fruits et de légumes.

Privilégiez les fruits entiers plutôt que ceux dans du jus.

Variez les légumes afin d’aller chercher différents nutriments et d’éviter la monotonie.

Consommez entiers la moitié de vos grains, soit sous la forme de riz, de quinoa, de maïs soufflé et de pain de blé entier plutôt que de pain blanc ou de viennoiseries de votre boulangerie locale.

Mangez différents aliments riches en protéines comme des haricots, du poisson et des viandes maigres.

Optez pour des produits laitiers faibles en gras ou sans gras ou pour des substituts de produits laitiers.

Vous obtiendrez tous les nutriments dont vous avez besoin en suivant ces conseils, mais il est tout de même important de rester à l’affût des signes que votre corps vous envoie au sujet de votre alimentation. Pour vous aider, Theresa Gentile partage ici les signes les plus révélateurs que votre corps vous envoie pour vous faire comprendre qu’il est satisfait de la manière dont vous vous nourrissez.