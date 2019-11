Bien s’alimenter selon l’âge

3 / 5 Jack Frog/Shutterstock La quarantaine Alors que votre corps entre dans la seconde moitié de son existence, mettez l’accent sur les fibres (présentes dans le son, les haricots, le lin, l’avoine, les légumes et les céréales entières) afin de faciliter la digestion et de réduire votre taux de cholestérol et votre glycémie. En quantité suffisante (35g à 38g par jour pour un homme, 25g pour une femme), précise Nicole Fetterly, elles peuvent empêcher les toxines de s’accumuler dans le côlon et, ainsi, réduire le risque de cancer colorectal. Les hommes quadragénaires étant plus exposés aux maladies cardiovasculaires, Cyndi Gilbert, médecin naturopathe, leur conseille en guise de prévention de consommer des huiles bonnes pour le cœur comme l’huile d’olive ou de poisson. À l’approche de la cinquantaine et de la ménopause, les femmes peuvent soulager leurs symptômes en incluant dans leur alimentation de la graine de lin, du soja et de la patate douce, trois produits riches en composés imitant l’œstrogène. Renseignez-vous sur les changements alimentaires à adopter pour être en super forme à la quarantaine.

4 / 5 goodluz/Shutterstock La cinquantaine Les personnes d’âge mûr, explique Cyndi Gilbert, «sécrètent moins d’acide gastrique et absorbent moins bien certains nutriments, il faut donc favoriser les produits qui en contiennent beaucoup». Nombre d’adultes souffrent de carence en vitamine B12, une substance indispensable aux nerfs et aux cellules sanguines. Pour y remédier, on a le choix entre les abats, les coquillages, la levure diététique et le lait enrichi. Les bleuets, légumes verts et autres aliments riches en antioxydants aident à combattre les affections chroniques comme le diabète, l’arthrite, les maladies cardiaques et le cholestérol. Apprenez à reconnaître les signes silencieux de carence en vitamine B12.