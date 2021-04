Éloignez les risques de cancer en évitant ces 13 aliments

1 / 13

KATUENG/SHUTTERSTOCK

Aliments ultra-transformés

On connaît l’incidence sur les problèmes de santé des aliments transformés pleins de sucre, de sel, de gras saturés et de produits chimiques. C’est particulièrement vrai pour les cardiopathies, le diabète et l’obésité, mais qu’en est-il du cancer? Selon une étude menée par des chercheurs français et brésiliens, la consommation de 10% de plus de ces aliments augmente de 12% le risque de cancer en général, et de 11% celui du sein en particulier.

Quels sont ces aliments ultra-transformés? Le pain industriel et les produits de boulangerie, l’eau gazéifiée, les nouilles et les soupes instantanées, les collations sucrées et salées et les pépites de poulet. Les moins transformés comme les pâtes, légumes en conserve et pain frais, n’augmenteraient pas les risques de cancer.

