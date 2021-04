Amber* aime l’aventure et adore voyager, mais la COVID-19 l’a contrainte à reporter tout projet. Elle a donc passé le plus clair de l’été dernier chez elle à Phoenix, en Arizona, avec deux chatons pour toute compagnie. Au début juillet, elle ressent des douleurs dans le bas du dos; elle y voit une récidive d’un problème chronique qu’elle a eu des années auparavant. Peu après, elle éprouve d’autres douleurs: le devant de sa cage thoracique élance dès qu’elle fait un mouvement; elle a aussi des suées nocturnes qui la réveillent trempée en pleine nuit. Elle les attribue d’abord au climat de l’Arizona, mais les semaines passent, et son état empire.

Une boule sur le sternum

En août, Amber découvre une boule dure et gonflée dans le haut de son sternum. Elle en parle à des amis médecins; leurs réponses évasives lui font comprendre que «ça pourrait être grave». Craignant une tumeur, elle consulte son médecin. Une radiographie de la poitrine révèle des signes d’inflammation dans le sternum, et l’analyse sanguine, un niveau élevé de marqueurs inflammatoires. Ces résultats pourraient être causés par une blessure ou une infection, mais aussi par le cancer qu’Amber redoute. Son médecin fait faire une IRM pour essayer d’y voir plus clair.

Amber doit attendre deux semaines pour passer cet examen. Simplement respirer la fait souffrir, et elle peine à exécuter les tâches les plus simples. «Me pencher pour lacer mes chaussures provoquait des élancements à la poitrine et au dos, se rappelle-t-elle. Je ne pouvais plus bouger.»

