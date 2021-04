Qu’est-ce que les protéines végétales, et pourquoi les intégrer à votre menu

«Que la viande soit une source plus concentrée de protéine ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’aliments à base de plante qui ne soit également riche en protéines», explique Angela Wortley, nutritionniste et conseillère certifiée en alimentation intuitive au Michigan. «De plus en plus, les gens comprennent que les aliments tels le tofu, les lentilles et le seitan sont de bonne source de protéines et qu’ils sont bénéfiques pour la santé.»

«La viande maigre, les produits laitiers faibles en gras et les œufs ont une densité plus élevée en protéines, les rendant idéaux pour une alimentation omnivore avec un besoin protéique plus grand.», dit Heather J. Leidy, professeure en pédiatrie associée à l’Université du Texas à Austin, et membre du 2020 Dietary Guidelines Advisory Committee. «Il est très difficile d’obtenir l’apport protéique nécessaire lorsque l’on consomme uniquement des protéines végétales sans aucun supplément.»

Pourquoi les protéines végétales sont-elles bonnes pour la santé?

«Le plus grand avantage d’une protéine végétale, c’est qu’elle consiste en un heureux mélange de bons gras et de fibres», dit Wesley McWhorter, porte-parole pour Academy of Nutrition and Dietetics.

D’ailleurs, la protéine végétale est faible en gras saturé et ne contient aucun cholestérol. Un lien a déjà été établi entre ce genre de tendance alimentaire et un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de démence, de surpoids et d’obésité. Il est prouvé qu’une alimentation végane entraînerait une meilleure capacité cardiovasculaire.

Elle est si puissante qu’une méta-analyse de 2020 – regroupant 32 études – publiée dans le British Medical Journal, révélait que pour chaque 3% additionnels de calories qu’une personne consomme d’une protéine végétale, son risque de décès prématuré diminue de 5%.

Bien évidemment, parce qu’un aliment est riche en protéine végétale, cela ne veut pas dire qu’automatiquement que celui-ci est sain pour vous.

«Il y a beaucoup d’aliments végétaux transformés qui manquent de fibres et qui contiennent une quantité excessive de sucre, de sodium et de mauvais gras», dit McWhorter. C’est pourquoi il est important de lire l’étiquette nutritionnelle et la liste des ingrédients, en plus de réduire au maximum la consommation d’aliments transformés.