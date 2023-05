Sauce tamari vs sauce soya: quelle est la différence?

FFOLAS/ISTOCK/GETTY IMAGES PLUS

Au supermarché ou dans les épiceries d’aliments asiatiques, on trouve généralement deux bouteilles similaires sur les tablettes. Une sauce soya et une sauce tamari. Si la majorité des gens connaissent bien la sauce soya, il n’en est pas nécessairement de même pour la sauce tamari…

Les deux sauces sont utilisées dans la cuisine asiatique, mais quelle est la différence entre elles et quand doit-on s’en servir?

Qu’est-ce que la sauce soya?

La sauce soya et la sauce shoyu sont toutes les deux fabriquées à partir de la combinaison fermentée de graines de soya et de blé torréfié. Croyez-le ou non, la sauce soya existe depuis des millénaires et sa recette n’a pas beaucoup changé depuis. Condiment originaire de la Chine, la sauce soya aurait été introduite au Japon au VIIe siècle par des moines bouddhistes.

La plupart des sauces soya commerciales ont tendance à être salées et pleines d’agents de conservation. Cependant, des versions biologiques et à teneur réduite en sodium sont facilement disponibles en épicerie. Il est également possible de créer son propre substitut naturel de sauce soya – avec la même saveur et une fraction du sel.

Qu’est-ce que la sauce tamari?

Le tamari est un sous-produit de la fabrication de la pâte de miso. Il s’agit ni plus ni moins d’une forme japonaise de sauce de soya. Lorsque la sauce tamari est fabriquée de manière classique, seuls des graines de soya, de l’eau et du sel sont utilisés, ce qui donne une saveur umami robuste et savoureuse.

Les nutritionnistes optent généralement pour le tamari plutôt que pour la sauce soya. Elle contient moins d’additifs et d’agents de conservation que la sauce soya grand public, et le tamari a une teneur étonnamment élevée en protéines (environ 2 grammes par cuillère à soupe).

Pour les personnes sensibles au gluten, on trouve facilement du tamari sans gluten.

Alors, quelle sauce utiliser?

Honnêtement, c’est purement une question de goût, car vous pouvez utiliser la sauce soya et la sauce tamari de manière interchangeable dans les recettes.

Bien qu’elle soit un peu plus chère, il est conseillé d’utiliser la sauce tamari pour son goût riche et sa liste d’ingrédients plus courte. Mais ne laissez pas tous ces petits sachets de sauce soya pour emporter se périmer pour autant!

