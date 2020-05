Une alimentation végane entraînerait une meilleure capacité cardiovasculaire

ViDi Studio/Shutterstock

Les fumeurs exclus

Il était bien important que les candidates ne soient pas fumeuses. En effet, chez les fumeurs, l’inflammation est augmentée et le profil inflammatoire pourrait influencer les résultats et fausser les données. «Évidemment, on parle d’une inflammation de faible intensité, rien à voir avec une enflure due à une blessure ou une entorse! C’est un profil inflammatoire très subtil, mais, à long terme, il peut causer des problèmes de santé. Notons que l’obésité est également associée à l’inflammation.»

Il existe plusieurs marqueurs à un tel type de profil inflammatoire. Grâce à une prise de sang, il est possible de distinguer certains facteurs communs, par exemple le taux de protéine C-réactive synthétisée principalement par le foie et par le tissu adipeux. «Comme dans le cas d’une blessure, les protéines sont dégagées, mais en quantité beaucoup plus minime. On ne peut aucunement savoir si on est en réaction inflammatoire ou pas.»

