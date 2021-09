Produits québécois: huiles végétales biologiques à découvrir

On voit de plus en plus de bons produits québécois apparaître sur les tablettes de l’épicerie. Nous avons découvert dernièrement deux nouvelles huiles végétales incomparables, pour leur saveur et leur haute teneur nutritive.

Le Pré Rieur

Pour bien démarrer la nouvelle année scolaire et la rentrée au bureau, rien de tel qu’une alimentation saine et réconfortante. Au menu de nos découvertes, deux nouvelles huiles végétales à ajouter sans tarder à votre alimentation. L’entreprise québécoise Le Pré Rieur – pionnière de l’agriculture biologique au Québec – présente la première huile de tournesol oléique biologique québécoise qui offre 82% d’oméga-9. Et la Ferme Tournevent, sa toute nouvelle huile de caméline.

L’acide gras oléique, c’est quoi?

Également appelé oméga-9, c’est un gras monoinsaturé très résistant à la chaleur, abondamment utilisé en cuisine méditerranéenne. Pour être qualifiée d’oléique, l’huile de tournesol doit contenir un minimum de 75% de gras monoinsaturés et les huiles de tournesol régulières en contiennent 25%. Avec son taux de 82%, l’huile du Pré Rieur peut se vanter de rivaliser avec les meilleures huiles d’olive.

Nous l’avons testé dans cette délicieuse recette de ratatouille, à déguster chaude ou froide. Un délice!

Ferme Tournevent

La puissance des graines de caméline biologique

L’huile de caméline de la Ferme TournevenT est également un produit à ajouter au menu cet automne pour intégrer davantage d’éléments nutritifs à votre alimentation. Cette huile biologique de première pression à froid est faite à partir de la culture de graines de caméline biologique (transformées sur place) de la ferme Tournevent.

Certifiées biologiques par l’organisme Ecocert, c’est une huile nutritive exempte de gluten, aux propriétés antioxydantes. On peut l’utiliser en vinaigrette, en marinade, en tartare, ou pour concocter une délicieuse mayonnaise maison. Nous vous conseillons deux recettes à faire avec l’huile de caméline: la mayonnaise maison et la salade de chou nutritive, délicieuse et vraiment simple à préparer.

