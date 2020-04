Une autre raison de manger des insectes

Shutterstock/CK Bangkok

Au moins deux milliards de personnes mangent régulièrement des insectes, et, dans les pays où ils ne figurent pas normalement au menu, on en commercialise des dérivés comme le pain à la farine de hannetons ou le hachis de ténébrions brillants. Une recherche italienne récente a révélé que les extraits de certaines espèces – criquets et sauterelles, notamment – sont riches en antioxydants (reste à déterminer si l’organisme humain peut les assimiler). Les insectes sont de toute façon une bonne source de protéines, de graisses polyinsaturées, de minéraux et de vitamines B. Il ne reste plus qu’à les essayer.