Pourquoi manger des insectes est bon pour nous… et pour la planète

Manger des insectes, une des solutions possibles pour contrer les problèmes de productions alimentaires, gagne tranquillement du chemin.

1 / 5 wk1003mike/Shutterstock Près de 10 milliards d’habitants en 2050 L’Organisation des Nations Unies (ONU) prévoit qu’en 2050, si la tendance se maintient, la population mondiale atteindra les 9,8 milliards d’habitants. En conséquence, la demande mondiale de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux devrait augmenter de 70 %, ce qui exercera une pression supplémentaire sur des ressources agricoles déjà surexploitées.La demande mondiale de viande en particulier continuera d’augmenter au fur et à mesure que les habitudes alimentaires dans les pays en développement changeront, en raison de l’urbanisation rapide et de la croissance économique.

2 / 5 Drevs/Shutterstock Des alternatives aux protéines animales Pour relever les défis alimentaires actuels et futurs, il faut repenser le secteur agro-alimentaire. Nous devons trouver de nouvelles façons de cultiver les aliments, s’attaquer aux inefficacités et élaborer de nouvelles approches en matière de méthodes de production. Outre la croissance démographique, l’urbanisation et la montée de la classe moyenne dans les pays en développement font augmenter la demande mondiale d’aliments, en particulier de protéines animales. Il faut réduire l’apport des ingrédients traditionnels pour l’alimentation animale comme les céréales, les farines de poisson et les graines oléagineuses et leur trouver des substituts afin d’utiliser plus efficacement les ressources. Les milliards d’animaux élevés chaque année pour l’alimentation exercent une pression croissante sur les ressources en terre et en eau et contribuent aux changements climatiques et à d’autres impacts négatifs sur l’environnement. L’élevage du bétail pour la production de viande exerce une pression considérable sur l’utilisation mondiale des terres et de l’eau. À l’heure actuelle, une grande partie des protéines produites pour l’alimentation du bétail provient de sources parfois non durables et nuisibles à l’environnement.