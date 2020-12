Choux de Bruxelles: 11 bienfaits pour la santé

1 / 11

CAVAN IMAGES/GETTY IMAGES

Diminution du risque de maladie cardiaque

Ce légume typique de l’automne est bien plus qu’une excuse pour manger plus de bacon. Le chou de Bruxelles déborde de nutriments sains, comme la vitamine C. Des études relient cette vitamine à un risque de cardiopathie chronique réduit quand elle provient d’une alimentation riche en fruits et en légumes.

Méfiez-vous par contre de ces aliments qui sont mauvais pour votre cœur.