Fraude alimentaire : sur la piste des criminels

Aleksandar Karanov/Shutterstock

Conséquences mortelles

La lutte contre la fraude alimentaire se poursuit sans relâche. La plupart des pays européens ont mis sur pied des unités similaires à la NVWA-IOD, qui traque les crimes alimentaires depuis 20 ans aux Pays-Bas. Europol contribue en offrant des ateliers pour les entreprises, les enquêteurs et les autorités afin de renforcer les réseaux et de partager les renseignements en Europe.

« Les gangs internationaux délaissent le trafic de drogue et d’armes pour l’agroalimentaire parce que c’est très payant et qu’ils risquent moins de passer 20 ans en prison s’ils se font prendre, dit Michael Ellis, consultant en crimes alimentaires. C’est pourquoi nous avons besoin de coordination internationale pour les arrêter. De plus en plus d’États et de services policiers ont compris que ce n’est pas un crime sans victimes. Cela tue littéralement des gens. »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que la République tchèque, la Pologne, la Norvège et l’Estonie sont ravagées par des décès et des dommages aux organes imputables au méthanol dans les boissons alcoolisées. Selon l’OMS, ces vagues d’intoxications ont fait entre 20 et 800 victimes en 2014, avec des taux de mortalité de plus de 30 %.

Utilisé dans l’industrie et dans les antigels, le méthanol est un alcool peu coûteux et extrêmement toxique. En 2012, en République tchèque, des dizaines de personnes sont mortes dans une vague d’empoisonnements attribués à la vodka et au rhum contaminés au méthanol et vendus dans les marchés et des kiosques.

