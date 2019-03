On mange moins de viande, mais ce n’est pas à cause des végétaliens

La consommation de viande au Canada diminue. Tant les producteurs que les décideurs de l’industrie agro-alimentaire doivent en comprendre les causes. Il est tentant d’attribuer cette baisse à une augmentation du végétarisme et du véganisme, mais tous leurs adeptes ne sont pas identiques, et dans l’ensemble, ils jouent un rôle relativement faible dans les changements de consommation.

Au Canada, non seulement la consommation de viande par habitant est en baisse, mais le type de viande choisi par les consommateurs change. Par exemple, la consommation de poulet et d’œufs est en hausse . Soit dit en passant, les oeufs ont déjà été vilipendés au début des années 1980 en raison de problèmes de santé liés au cholestérol alimentaire. Avec l’évolution des recommandations en matière de santé, la demande d’œufs a de nouveau augmenté au Canada.

Ce phénomène a été qualifié d’aspiration vertueuse, ou de « signal virtueux » et il est facile à comprendre : les gens veulent manger moins de viande. Il y a une pression sociale croissante pour réduire sa consommation, ce qui se traduit par un plus grand nombre de régimes à base de plantes. Une recommandation dans le nouveau Guide alimentaire canadien encourage par ailleurs les repas sans viande.

De nombreux sondages surestiment également le nombre de vrais végétaliens et végétariens au Canada. Notre récent sondage suggère que beaucoup de ceux qui s’identifient comme tels mangent en fait de la viande. Nous avons constaté qu’un tiers de ceux qui se sont identifiés comme végétariens et plus de la moitié de ceux qui se sont identifiés comme végétaliens mangeaient de la viande relativement régulièrement.

Si les végétaliens et les végétariens étaient à l’origine du changement dans la consommation de viande, on s’attendrait à ce que la consommation de viande américaine diminue comme elle le fait au Canada. Ce n’est pas le cas.

Un si petit nombre de personnes ne peut pas être à l’origine des changements que nous constatons dans la consommation de viande. Il convient également de noter que la proportion de végétaliens et de végétariens aux États-Unis est très semblable à celle du Canada. La consommation de viande aux États-Unis est en fait en hausse – bien que les proportions de viande rouge et de poulet suivent une tendance similaire à celles du Canada.

Des études menées au Canada suggèrent qu’environ cinq à sept pour cent des Canadiens s’identifient comme végétariens, et trois à quatre pour cent comme végétaliens, une forme plus restrictive puisqu’aucun produit dérivé des animaux n’est consommé. Un sondage récent de l’Université de Guelph vient confirmer cette estimation.

Pourquoi est-ce important ?

Une partie de la baisse de la consommation de viande est par ailleurs liée à la démographie. La population canadienne vieillit, et à mesure que nous vieillissons, nous mangeons moins en général et donc les portions de protéines deviennent plus petites.

Il est fort probable que les facteurs qui poussent les flexitariens à réduire leur consommation de viande sont liés à la santé et à l’environnement. Les gens ont l’impression de faire une différence positive en réduisant leur consommation de viande rouge sans avoir à renoncer complètement au plaisir coupable de la viande.

Une étude américaine de 2015 a révélé que 80 pour cent des végétaliens étaient motivés par le bien-être animal et l’éthique et seulement 20 pour cent par des facteurs liés à la santé. Ainsi, les préoccupations de bien-être sont plus susceptibles d’entraîner un abandon absolu de la viande, alors que la santé ou l’environnement pourraient simplement conduire à une réduction de la consommation de viande.

Cela a des implications pour le développement de nouveaux produits. Un végétalien qui a abandonné la viande pour des raisons éthiques a peu de chances de vouloir recommencer à en manger. Pourtant, à l’heure actuelle, on accorde beaucoup d’attention aux hamburgers à base de plantes et à d’autres produits qui imitent la sensation en bouche, la saveur et l’expérience globale du bœuf – non pas pour les végétaliens, évidemment, mais pour les carnivores qui choisissent de réduire leur consommation.