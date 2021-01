11 superaliments et leurs pouvoirs de guérison

11 / 11

La papaye contre l’arthrite

Une papaye moyenne fournit plus du double de la dose quotidienne requise en vitamine C. Une étude portant sur plus de 20 000 personnes a révélé que celles qui mangeaient le moins d’aliments riches en vitamine C étaient trois fois plus sujettes à la polyarthrite rhumatoïde que celles qui en consommaient le plus.

