8 projets d’aromathérapie pour parfumer votre maison

Comment procéder 1. Mélangez les herbes, le zeste et la poudre de racine d’iris. 2. Ajoutez les huiles essentielles et mélangez bien avec les mains.

Ce qu’il vous faut 1 tasse de verveine citronnelle séchée 1 tasse de lavande séchée ½ tasse de jeunes boutons de rose 1 c. à table de marjolaine séchée Zeste séché de 2 citrons, broyé 3 c. à table de poudre de racine d’iris 15 gouttes d’huile essentielle de citron 5 gouttes d’huile essentielle de lavande

Comment procéder 1. Mélangez l’huile essentielle et l’eau de rose avec de l’eau pour obtenir 125 ml. 2. Versez le tout dans une bouteille à vaporiser et utilisez-le sur les vêtements ou les draps avant de repasser.

5. Tiroirs de commode aromatisés

Grâce à cette méthode, confectionnez des sachets rectangulaires pour créer une doublure dans vos tiroirs. Vous protégerez vos vêtements tout en leur donnant une bonne odeur.

Ce qu’il vous faut

½ tasse de fleurs de lavande séchée

½ tasse de pétales de rose séchés

Zeste de 1 orange séché, broyé

½ c. à thé de muscade séchée

Pincée de piment de la Jamaïque

1 c. à table de poudre de racine d’iris

5 gouttes d’huile essentielle de rose

5 gouttes d’huile essentielle de lavande

Comment procéder

1. Mesurez le fonds de votre tiroir et faites un patron de papier.

2. Fixez le patron sur une double épaisseur de tissu et taillez deux pièces rectangulaires.

3. Placez les deux faces l’une contre l’autre et cousez trois côtés puis retournez le tissu à l’endroit.

4. Mélangez les fleurs et les autres ingrédients.

5. Placez une quantité modérée de ce mélange aromatique dans le sachet et fermez-le en cousant le quatrième côté.

