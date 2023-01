Comment remplacer des câbles de bougie d’allumage usés?

Remplacer soi-même les câbles de bougie d’allumage de son auto, pour qu’elle garde des performances optimales et une faible consommation d’essence, est une opération très facile… à condition d’avoir les bons outils.

À la longue, le courant électrique peut s’échapper des câbles vers les parties adjacentes du moteur, provoquant des arcs, de graves problèmes de performance, et même des défaillances dans les composants du système d’allumage.

Une résistance élevée abîme la bougie, ayant pour conséquences une mauvaise combustion, des ratés, une augmentation de la consommation d’essence et, finalement, un beau voyant «anomalie moteur» allumé.

Lorsqu’une étincelle se crée entre deux électrodes, elle brûle littéralement une infime quantité de métal sur chacune d’entre elles. Avec le temps, l’espace entre les électrodes de la bougie d’allumage s’élargit, jusqu’à ce que l’étincelle ne puisse plus atteindre les deux électrodes en même temps, provoquant une forte résistance électrique.

Remplacer les bougies d’allumage plus tôt que tard

Les recommandations des fabricants concernant les changements d’huile sont souvent exagérément prudentes. Mais les recommandations pour les délais de remplacement des bougies d’allumage, au contraire, ont tendance à être trop optimistes.

Prenons par exemple un véhicule qui a déjà parcouru 130 000 kilomètres sur un jeu de bougies dont la durée de vie est de 160 000 kilomètres. Ses bougies d’allumage sont déjà usées à 80% et commencent à avoir un impact négatif sur les performances du moteur et la consommation de carburant. Pire encore, après autant de kilomètres, les bougies d’allumage ont tendance à se figer dans la tête de cylindre. Ôter une bougie coincée peut être un travail coûteux, surtout si le filetage de la tête du cylindre est endommagé dans le processus.

De plus, toutes les bougies d’allumage ne sont pas conçues pour durer 160 000 kilomètres. En fait, certains constructeurs automobiles conseillent même de les remplacer tous les 50 000 kilomètres. Il est donc primordial de suivre scrupuleusement les délais de remplacement préconisés dans le manuel du propriétaire.

Il existe une grande variété de bougies d’allumage de rechange: à écartement fixe ou ajustable, simple platine, double platine, yttrium et bien d’autres encore. Découvrez comment s’assurer de choisir la bougie d’allumage optimale pour son auto et ainsi optimiser les performances de son véhicule. Il est par ailleurs judicieux de remplacer les câbles en même temps que les bougies d’allumage (pour sauver temps et argent).